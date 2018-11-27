في جدة.. تدشين أول برنامج جامعي لتسريع المتفوقين من طلاب ” الثانوية “

نايف السالم(صدى):

كشفت جامعة جدة عن أول برنامج من نوعه في الجامعات داخل المملكة للتسجيل المزدوج لتسريع المتفوقين من طلاب المرحلة الثانوية، وهو برنامج للتسريع الاكاديمي في التعليم العالي.

ومنح الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، أول بطاقة جامعية للمسجلي عبر البرنامج من المتفوقين بالصف الثالث الثانوي، وذلك بعد إطلاقه للبرنامج.

كما كرم محافظ جدة عددا من طلاب الجامعة الموهوبين من منسوبي برنامج استقطاب ورعاية الموهوبين للعام الجاري 1440هـ، إضافة إلى تكريم شركاء جامعة جدة في هذا البرنامج، وهم، المركز الوطني للقياس، ومؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع، والإدارة العامة للموهوبين بوزارة التعليم، والإدارة العامة للتعليم في جدة.