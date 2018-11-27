بالفيديو.. شرطة جازان تضبط صاحب فيديو تخريب القلعة العثمانية في فرسان

تركي السالم(صدى):

توصلت الجهات الامنية للشاب المعتدي الذي ظهر في أحد مقاطع الفيديو قبل أيام أثناء قيامه بأعمال تخريبية بالقلعة العثمانية الأثرية في جزيرة فرسان.

وأحيل المتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيدا لإحالته إلى القضاء الذي سيقرر عقوبته النهائية.

من جانبه أكد مدير عام تسجيل وحماية الآثار بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الدكتور نايف القنور إن الهيئة قدرت قيمة التخريب الذي حدث وسيتم إبلاغ الجهات الأمنية بها.

وأوضح أن هناك أحد المسؤولين المكلفين بمراقبة الاعتداءات على المواقع الأثرية، ويقوم هذا المسؤول بكتابة التقارير روفعها للهيئة بصفة دورية.

جدير بالذكر أن سيتم قريبا إطلاق مشروع لترميم القلعة العثمانية في فرسان، التابعة لمنطقة جازان ضمن برنامج خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة.