بومبيو : المملكة ستظل شريكا مهما لأمريكا
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن المملكة ستظل شريكا مهماً للولايات المتحدة، مضيفا: ” المملكة تساعدنا في إحداث الاستقرار المنشود بالشرق الأوسط، وهو أمر جيد للشركات الأمريكية ” .
وأشار بومبيو إلى أن السعوديين يوفرون نفطاً يعني الكثير لكل أمريكي، كما أنهم يوفرون لنا مساعدة في الوقوف بوجه إيران.
وشدد بومبيو على أهمية المملكة بالنسبة إلى الولايات المتحدة، قائلا: ” سنفعل ما بوسعنا لضمان معاقبة من قتلوا الصحفي جمال خاشقجي، ولكننا نريد أن نفعل ذلك ونحن في الوقت نفسه نحافظ على العلاقة غير المشكوك في أهميتها مع السعوديين “.
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