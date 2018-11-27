بومبيو : المملكة ستظل شريكا مهما لأمريكا

واشنطن(صدى):

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن المملكة ستظل شريكا مهماً للولايات المتحدة، مضيفا: ” المملكة تساعدنا في إحداث الاستقرار المنشود بالشرق الأوسط، وهو أمر جيد للشركات الأمريكية ” .

وأشار بومبيو إلى أن السعوديين يوفرون نفطاً يعني الكثير لكل أمريكي، كما أنهم يوفرون لنا مساعدة في الوقوف بوجه إيران.

وشدد بومبيو على أهمية المملكة بالنسبة إلى الولايات المتحدة، قائلا: ” سنفعل ما بوسعنا لضمان معاقبة من قتلوا الصحفي جمال خاشقجي، ولكننا نريد أن نفعل ذلك ونحن في الوقت نفسه نحافظ على العلاقة غير المشكوك في أهميتها مع السعوديين “.