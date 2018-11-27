تعليم مكة يطلق اللقاء السنوي لإدارات التقويم والقبول

محمد السعران(صدى):

انطلقت بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التقويم والقبول صباح اليوم الثلاثاء 19 / 3 / 1440 هـ و على مدار يومين ، اللقاء السنوي لإدارات التقويم والقبول ( تجويد أدلة الاختبارات والقبول ) والذي يستضيف مديري ومديرات إدارات التقويم والقبول من 47 إدارة من كافة مناطق المملكة العربية السعودية، برعاية سعادة مدير إدارة التعليم بمكة الأستاذ محمد الحارثي وحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية للبنين الدكتور فهد الزهراني ومساعدة المدير العام للشؤون التعليمية د. آمنة الغامدي وعدد من مشرفي ومشرفات العموم بوزارة التعليم.

افتتح اللقاء مدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد الحارثي بكلمة بدأها مرحباً بالضيوف معرباً عن سعادته بهذه الاستضافة المباركة على أرض مكة المكرمة ، فيما أوضح سعادته الدور الجوهري لإدارة التقويم والقبول والعمل الرئيس والمحوري في تقديم الاحصائيات والنتائج الدقيقة حتى بات الجميع الآن يلمس الفرق في مستوى التعليم سابقاً عن الآن حيثُ كانت الأرقام والشواهد تعتمد على الأساليب النمطية القديمة وبالمقابل نشهد الآن النقلة النوعية التقنية على مستوى الوزارة والإدارات التعليمية ، فيما أهاب أيضاً بالنقلة التقنية التي مكنت أولياء الأمور حالياً من الاطلاع على نتائج ابنائهم وبناتهم من خلال التقارير والنتائج الموجودة بشكل تقني سلس ومبسط بنظام نور حتى أصبحوا يشهدون بقيمتها الملموسة ،

مشيراً أيضاً للسهولة واليسر التي يجدنها أولياء الأمور أيضاً في عملية التسجيل ببدء العام فكل ماعليه اختيار المدرسة التي يريد من ابنائه الانضمام لها والتوجه لنظام نور وتسجيلهم دون تعقيدات، مثمناً للأخوة والأخوات بالوزارة الذين بذلوا كل جهد وطاقة حتى وصلنا إلى هذه النقلة وهذا المستوى المشرف ، مقدماً الشكر والتقدير لكل من ساهم كذلك في هذا الأعمال الجبارة بإدارات التقويم والقبول ، مشيراً إلى أنه بهذا اليوم يشهد اللقاء الخاص بتجويد أدلة الاختبارات والقبول تقديم التغذية الراجعة لكل من يحتاجها بهذا الجانب الذي يلبي احتياجات الميدان والتيسير كذلك على أولياء الأمور ، مختتما كلمته بالدعاء للجميع بالتوفيق والسداد ونيل الفائدة المرجوة من هذا اللقاء .

من جانبها أُلقيت كلمة بالنيابة عن الدكتورة نجلاء بنت علي الخبتي مدير عام إدارة الاختبارات والقبول بوزارة التعليم، مرحبة بالحضور زملاء وزميلات مقدرة تواجدهم اليوم بهدف تجويد وتحسين كل مامن شأنه تطوير وتحسين الأعمال بإدارة التقويم والقبول ، داعية أن يكون هذا اللقاء مبارك متأملة أن يتحقق المأمول منه، مُعربة عن شكرها لهم على جهودهم التي بذلوها والتي لم تكن لتتم بدونهم فيما تطرقت لإدارة التقويم وتطوير مفهومها منذ نشأتها وصولاً إلى وقتنا الحالي وتسميتها بالإدارة العامة للتقويم فالاختلاف يشمل المعنى والمقتضى داعية الجميع بالمرحلة القادمة أن يبذلن مزيد من الجهد لفهم المرحلة القادمة والبدء بمزيد من التحسين والتطوير في الأساليب والأدوات المتنوعة وجعل خطة لنشر ثقافة الأدلة واستقطاب الأفكار وذلك محاولة لبناء جسور مع الجميع والإيمان بأن النجاح يكون بالعمل معاً ، متمنية التوفيق والسداد للجميع بهذا اللقاء وتحقق أهدافه .

وبدأت الجلسة بآيات عطرة من الذكر الحكيم عقبها النشيد الوطني وتتالت عقب ذلك الجلسات وطرحت أوراق العمل خلالها حيث قدم الدكتور ذياب بن عايض المالكي وكيل عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية للقياس والتقويم بجامعة أم القرى وأستاذ القياس والتقويم المساعد بكلية التربية من جامعة أم القرى ورقة عمل عنوانها( أساليب قياس وتقويم نواتج التعلم ) أوضح فيها التعريف بمفاهيم القياس والتقويم ، تحليل محتوى المقرر الدراسي ، جدول المواصفات والتركيز على الجوانب التطبيقية للقياس والتقويم والتعريف بأهم المفاهيم في مجال القياس والتقويم والمقدرة على تحديد الأساليب المناسبة لقياس الأداء والمقدرة على تطبيق أدوات القياس وتفسير نتائج القياس وتحليلها ، معرجاً على أهداف التقويم ،وشروط التقويم الجيد، وعملية القياس والعوامل المؤثرة في القياس فيما ختم المحور بالاستماع إلى استفسارات ومقترحات المستفيدين والمستفيدات من اللقاء والإجابة عنها بكل صدر رحب.

عقبها قدمت الأستاذة موضي بنت سعود السبيعي مديرة إدارة التقويم والقبول بتعليم المنطقة الشرقية ورقة عمل بعنوان (حصر الاجراءات في دليل نظم الاختبارات التي تم تعديلها أو حذفها ) المشرف العام على المحور ريم السيف، مشرفة الإدارة العامة للتقويم والقبول، ومديرة الجلسة آمنة زياني مديرة إدارة التقويم والقبول بمنطقة جازان والإشراف العام الأستاذ محمد العمرو مدير إدارة الأنظمة والاختبارات في الإدارة العامة للتقويم والقبول وقد تطرقت في ورقتها إلى المستجدات والمقترحات في دليل أنظمة الاختبارات وما تبعها من إجابة على الاستفسارات المقدمة من الحضور عقب الجلسة والإجابة المثرية حولها .

فيما تناول المحور الثالث القبول والتسجيل بين التداخل والإزدواجية المشرف العام لها رمزية بنت عبد العزيز العتي من الإدارة العامة للتقويم والقبول، ومدير الجلسة عون عبدالله السلولي مدير إدارة التقويم والقبول بتعليم بيشة

حيث تم التطرق لمجموعة عناوين نوقشت من خلال ورقة عمل أولى تحت عنوان (توضيح التداخل في مهام القبول والتسجيل ورياض الأطفال) والذي قدمتهُ هدى بنت محمد الدوسري مديرة إدارة التقويم والقبول بتعليم الرياض وقد تطرقت للفترة الزمنية لرياض الأطفال والتعميم السنوي لتنظيم تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في مرحلة رياض الأطفال وفي الصف الأول ابتدائي لكل عام دراسي ،واجراءات التسجيل ، مختتمة ورقتها بالتوصيات الخاصة بالمحور والإجابة على الاستفسارات المطروحة حول الورقة وتقديم الحلول وإثراء اللقاء بما يفيد .

كما تضمن اللقاء ورقة عمل بعنوان التداخل في مهام القبول والتسجيل والتعليم الأهلي والأجنبي من قبل خالد ابو حوسة مدير إدارة التقويم والقبول بتعليم تبوك والذي أجاب عقب مناقشة الورقة على استفسارات الحضور وقدم لهم خلالها التغذية الراجعة التي تثريهم بمشيئة الله

ومن جانبهما قدما عبد الخالق العامري ، وهدى الشهري مدير ومديرة إدارة التقويم والقبول بتعليم الطائف ورقة عمل بعنوان التداخل في مهام القبول والتسجيل وتعليم (الكبار، والكبيرات) اللذان أثريا اللقاء بما قدماه بالورقة واعقبا ذلك بفتح باب الاستفسارات والإجابة عنها .

وختم المحور بورقة عمل بعنوان (توضيح التداخل في مهام القبول والتسجيل وتعليم التربية الخاصة) للأستاذة جميلة المهناء رئيسة قسم التقويم والقبول بتعليم الخرج وقدمت خلال الورقة مانال رضا المستفيدين والمستفيدات واختتمت الورقة بالإجابة على كل التساؤلات المطروحة منهم

جدير بالذكر هدف اللقاء إلى توضيح المستجدات والمقترحات في دليل أنظمة الاختبارات وتوضيح الازدواجية والتداخل في القبول والتسجيل، من ثم اعتماد إصدار الأدلة بعد تعديلها، كذلك تطوير الإطار العام لتجويد الاختبارات والتغلب على التحديات التي تواجه الميدان التربوي، كما يتم استعراض نماذج فاعلة من الميدان التربوي في إدارات التقويم والقبول، ومناقشة وتحديد الصلاحيات والمقترحات التي يحتاجها مدير إدارة التقويم والقبول في نظام نور. كما شهد تفاعلا من المداخلات المثرية من قبل المشاركين.