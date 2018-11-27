مستشفى الولادة والأطفال بتبوك يطلق خدمة ترجمة لغة الإشارة لمرضى الصم

محمد السعران(صدى):

أطلقت مستشفى الولادة والأطفال بتبوك خدمة ترجمة لغة الإشارة لمرضى الصم , في خطوة جديدة تأتي في إطار اهتمام المستشفى بكل فئات المجتمع ومن بينها فئة الصم الذين يجدون صعوبة في التواصل والتعبير وشرح معاناتهم المرضية عند مراجعتهم للطبيب .

وأوضح مدير مستشفى الولادة والأطفال بتبوك حميد بن سليم المقبلي أن الخدمة ستكون متاحة في العيادات الخارجية . حيث تم الانتهاء وبالتعاون مع لجنة المسؤولية الاجتماعية بتبوك من تدريب عدد من منسوبي المستشفى على ترجمة لغة الإشارة على مدى عشرة أيام , مضيفاً أن التعاون مع اللجنة مستمر في تطوير أداء مترجمي لغة الإشارة , مثمنا في الوقت نفسه جهود وتعاون اللجنة في تدريب منسوبي المستشفى .

من جهتها أعربت الممرضة ريم الفقيري من منسوبات المستشفى عن سعادتها في المشاركة في تعلم ترجمة لغة الإشارة للصم وقالت أن الإلمام بلغة الإشارة يساعد في التواصل مع الصم وفهم شكواهم المرضية وكذلك إيصال التعليمات والإرشادات إلى المريض الأصم ، مما يساعد على حصولهم على الخدمة العلاجية بشكل أفضل .