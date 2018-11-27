تغريدة مثيرة من محمد صلاح عن تصدير القطط والكلاب

طلال الغامدي(صدى):

اهتم النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بالمشاركة في الحملة الإلكترونية لمكافحة الانتهاكات ضد الحيوانات، وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: ” لن يتم تصدير القطط والكلاب لأي مكان..هذا لن يحدث ولا يمكن أن يحدث “.

وتابع: ” لا لانتهاك حقوق الحيوانات ” ، وهو ما أثار إعجاب آلاف المغردين الذين دعموه وساندوا الحملة.

وتأتي تغريدة صلاح لتدعم نفي الاخبار التي كانت تقول إن الحكومة المصرية قد تصدر القطط والكلاب إلى بعض الدول لاستخدامها طعام.

وكانت وزارة الزراعة المصرية المختصة في هذا الشأن قد أكدت عدم صحة الانباء التي تحدثت عن تصدير الحيوانات.