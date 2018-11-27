” العمل ” : 90% من العاطلين يفتقرون للخبرة وغالبيتهم جامعيون

عادل الحربي (صدى):

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن نسبة كبيرة من العاطلين عن العمل في المملكة هم من الجامعيين، وفقا لأحد إحصائيات الوزارة.

وقال مدير عام التوطين القطاعي بالوزارة، رشيد الكبسي أن نسبة 50% من إجمالي العاطلين في المملكة هم من خريجي الجامعة، مشيرا إلى أن النسبة الإجمالية للعاطلين تبلغ 12.9%.

وأوضح الكبسي أن غالبية العاطلين الجامعيين، هم من الإناث، إذ تبلغ نسبتهم 33%، بينما تبلغ البطالة بين الذكور الجامعيين نحو 7.5%.

ولفت الكبسي خلال كلمته بمنتدى اكتفاء الذي نظمته شركة أرامكو ، أمس، إلى أن المشكلة الأكبر هي أن نسبة كبيرة تبلغ 30% من خريجي الجامعات لا تتوافق مؤهلاتهم مع سوق العمل إضافة إلى أنه 90% منهم يفتقرون إلى المهارات والخبرة اللازمة.

ولم يخف الكبسي أن 1% فقط من المنصات الوظيفية هي التي تعمل بكفاءة، كما أن أجور 75% من الوظائف المعروضة في القطاع الخاص لا ترق لتطلعات الراغبين في العمل لأنها متدنية للغاية.

وأشار إلى أن أهداف الوزارة هي الوصول إلى خفض معدل البطالة العام في المملكة من 12 إلى 7%، وذلك بحلول العام 2020م.