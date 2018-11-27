الرئيس المصري يطّلع على جناح المملكة المشارك في معرض الثروة المعدنية بالقاهرة

القاهرة(صدى):

اطّلع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال زيارته أمس لأجنحة الدول المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر العربي الدولي الـ 15 للثروة المعدنية، المنعقد حاليًا بالقاهرة، على جناح المملكة.

والتقى الرئيس السيسي خلال زيارته جناح المملكة مع معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح الذي أكد على أهمية العمل العربي المشترك وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات في مجال التعدين، بما يوفر النماء والرخاء للمواطن وللوطن العربي.