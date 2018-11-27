يعود إلى عام 2013.. مخطط إرهابي لاغتيال السبسي ورئيس فرنسا السابق

تونس(صدى):

أزاحت هيئة الدفاع التونسية عن الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الستار عن معطيات جديدة عن الجهاز السري لحزب النهضة، إذ قالت إنه كان يخطط لاغتيال الرئيسين التونسي الباجي قايد السبسي والفرنسي فرانسوا هولاند عام 2013.

وتؤكد المعلومات الجديدة سرقة الجهاز الذي يتم من خلاله حرق الوثائق بعد أن تم حجزه، كما أن المدعو عبد العزيز الدغزني، صهر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (زوج سميرة الغنوشي ابنة أخ راشد الغنوشي) كان مسؤولا على هذا الجهاز ولم يتم الإستماع إليه بعد أو استنطاقه، بل تم اخفاء هويته.

وضحت الحركة حينذاك، بمصطفى خضر لإخفاء هوية صهر راشد الغنوشي وكذلك لإخفاء هوية رضا الباروني الذي كان يشغل خطة المسؤول الإداري والمالي في حركة النهضة أنذاك والمكلف حاليا بالتعبئة.

ومن الجدير بالذكر، أن هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي كانت أعلنت، في أكتوبر الماضي، عن وجود ما أسمته بـ ” الغرفة السوداء ” بوزارة الداخلية؛ لافتةً إلى أنها تضم ” وثائق مسروقة من ملف قضائي عثر عليها بحوزة المتهم مصطفى خضر”، مؤكدة وجود جهاز سرّي لحركة النهضة يقف وراء عمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي.