النصر يقترب من ضم المهاجم أدريانو

ماجد الأشرم(صدى):

ترددت معلومات عن إجراء نادي النصر مفاوضات مع مهاجم سبارتاك موسكو لويز أدريانو لضمه للفريق من أجل تمثيله في فترة الانتقالات الشتوية.

يذكر أن اللاعب البرازيلي بدأ مسيرته في انترناسيونال البرازيلي عام 2006م، وانتقل بعدها إلى شاختار دونيتسك الأوكراني بصفقة بلغت ثلاثة ملايين يورو ولعب له ثمانية مواسم، قبل أن ينتقل إلى ايه سي ميلان الإيطالي عام 2015م مقابل ثمانية ملايين يورو ومثله لموسم وحيد.

و انتقل بعده مجانًا إلى سبارتاك موسكو، فيما تبلغ قيمة انتقاله حاليًا قرابة ستة ملايين يورو ونصف.

وكان اللاعب البرازيلي شارك خلال الموسم الحالي في 16 مباراة مع الفريق الروسي في مختلف المسابقات بمعدل 827 دقيقة، واستطاع من خلالها تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة أربعةّ