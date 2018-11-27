سجن مساعد سابق لـ ” ترامب ” لمساعدته على تدخل روسيا في الانتخابات

واشنطن(صدى):

بدأ جورج بابادوبول، مساعد سابق في حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابيّة، في تنفيذ حكم حكم بالسجن بحقّه مدة أسبوعين؛ لكذبه في إفادة أمام مكتب التحقيق الفدرالي.

حيث دخل ” جورج ” وحدة الحماية المخفّفة في أوكسفورد في سجن ويسكونسن الفدرالي؛ وذلك بعد مرور أكثر من عام على إقراره بذنبه بالكذب في التحقيق في إحدى أولى القضايا التي أثارها المحقّق الخاص روبرت مولر.

وبالعودة لتفاصيل القضية، كانت اتصالات ” بابادوبولس ” مع روسيا محور التحقيق في التواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، هو الشخصية الثانية في تحقيق ” مولر ” الذي يُحكَم عليه بالسجن.

حث أقام ” بابادوبولس ” اتّصالات مع من كان يعتقد أنّهم مسؤولون روس من ذوي الأهمية أو على صلة بمسؤولين روس كبار عرضوا من خلاله على حملة ترامب لقاءً بين المرشّح ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

و في عام 2017، أقر ” جورج ” بأنه مذنب وتعهّد بالتعاون مع التحقيق، ووصفه ” ترامب ” في ذلك الوقت بأنه متطوّع شاب ضئيل المستوى اسمه جورج أثبت سابقا أنه كاذب، وحكم عليه في 7 سبتمبر هذا العام، بعد أن أعرب عن ندمه لكذبه في تحقيق هام للأمن القومي.