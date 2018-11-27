4 خطوات تفحص بها رأس محرك السيارة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يعتبر رأس المحرك من أهم أجزاء السيارة، حيث يقوم بعدد من الوظائف مثل منع تسرب الغازات من غرفة الاحتراق في المحرك، وأيضاً منع تسرب الماء إلى داخل الأسطوانة في المحرك، ويجلب تلف هذا الجزء الهام العديد من الأعطال في السيارة قد تصل لحد توقفها بالكامل عن التشغيل.

ومن المؤشرات التي تدل على تلف رأس المحرك هو: ارتفاع درجة حرارة المحرك، واستهلاك كميات كبيرة من زيت المحرك، وخلط الزيت بالماء في السيارة، كما توجد طريقة لفحص رأس المحرك بنفسك للتأكد من تعرضه للتلف، نستعرضها فيما يلي.

1- انتظر إلى أن تبرد السيارة تماماً، ثم قم بتشغيل المحرك، ثم انتظر لمدة دقيقتين فقط على الأكثر، بحيث يكون المحرك لا يزال بارداً.

2- افتح الغطاء الخاص بردياتير السيارة، ثم ضع يديك أعلى الفتحة الخاصة بالردياتير بإحكام، أي مكان الغطاء لكي لا يخرج أو يدخل هواء إلى الردياتير، مع التأكيد على أن يكون المحرك بارداً أثناء عملية الفحص كاملة، حتى لا تحرق المياه الساخنة التي في الردياتير يديك.

3- استخدم شخص آخر لمساعدتك في هذه الخطوة من الفحص، واجعله يضغط على دواسة الوقود الخاصة بالسيارة لعدد 6 مرات متتالية، بينما أنت تضغط على رأس الردياتير وتغلقه بيديك، بحيث لا يتعدى عدد لفات المحرك في كل مرة 4 RPM في العداد عند الضغطة الواحدة.

4- اجعل الشخص المساعد يتوقف عن الضغط على دواسة الوقود مع ترك المحرك في حالة التشغيل العادية، ثم بعد ذلك ارفع يدك من على فتحة الردياتير، فإذا لاحظت اندفاع مياه خارجة من الردياتير فهذا يدل على خلل ما برأس المحرك، أما إذا لم تخرج مياه من الردياتير بعد رفع يدك فهذا يدل على سلامة رأس المحرك ولا يحتاج إلى صيانة.