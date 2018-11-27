صبيا: عامود إنارة مكشوف يصعق طفل ويسبب له حروق بالغة

تركي السالم(صدى):

تسببت أحد أعمدة الإنارة المكشوفة بحديقة عامة في محافظة صبيا التابعة لمنطقة جازان ، بصعق طفل وتعرضه لحروق بالغة جراء التمديدات الكهربائية المكشوفة .

وتفصيلاً أكد والد الطفل ” سيف اللغبي ” أن ابنه ” تركي ” كان في الحديقة بصحبة جدته وكان يلهو مع الأطفال إلا أنها فوجئت به مغشياً عليه بجانب أحد الأعمدة والتي كانت اسلاكها مكشوفة .

وعلى الفور اتصلت الجدة بوالد الطفل وتم نقله لمستشفى صبيا ، فيما تم تحذير الشباب من الإقتراب من عمود الإنارة .