” الصنيع ” يتولى ملف الكرة ويتابع استقطاب اللاعبين بالاتحاد

نواف السالم(صدى):

أوضحت مصادر من داخل نادي الاتحاد، أن الإدارة دخلت أمس الاثنين في حالة استنفار من أجل محاولة إنقاذ الفريق الأول لكرة القدم؛ مؤكدةً أن حمد الصنيع نائب رئيس مجلس إدارة النادي، سيتولى ملف كرة القدم ويتابع استقطابات المحترفين الأجانب واللاعبين المحليين، خلال الميركاتو الشتوي.

وأشارت إلى أن لؤي ناظر رئيس الاتحاد المكلف باستلام دفة مجلس الإدارة بعد استقالة نواف المقيرن، حضر أمس إلى مقر النادي مبكرًا، وعقد عدة اجتماعات فردية قبل أن يجتمع مع أعضاء مجلس إدارته.

وفي السياق نفسه، شمل الاجتماع إعادة تحديد مهام الأعضاء من جديد، خاصة فيما يتعلق بخطوة التعاقدات؛ فيما من المنتظر أن تعين الإدارة الاتحادية مسؤول استثمار للنادي، بعد أن غاب عن مجلس الإدارة السابقة.