فريق طبي بمستشفى عرعر ينقذ حياة طفلة ابتلعت إبرة معدنية

نايف السالم(صدى):

أنقذ فريق طبي بمستشفى عرعر المركزي، حياة طفلة حضرت إلى الطوارئ تشتكي من ابتلاع جسم غريب.

وتبين من الفحوصات الطبية والأشعة وجود إبرة معدنية بالقصبة الهوائية؛ حيث تم إدخالها العمليات وباستخدام منظار القصبة الهوائية تم استخراج الإبرة تحت تأثير المخدر العام.

ووضعت الطفلة تحت المتابعة لمدة ٢٤ ساعة ثم خرجت من المستشفى وهي بحالة صحية جيدة، وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها “الصحة” لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020.