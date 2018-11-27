استكمالا لفسادها.. إيران تعرض مقاعد في كلية الطب للبيع بأسعار خيالية

طهران(صدى):

انتشر الفساد في إيران وشمل كافة نواحي الحياة والجهات؛ حيث وصل الأمر إلى التعليم والجامعات فتكشف الأمر عن كارثة حقيقية تهدد حياة الناس بعد عرض مقاعد خالية في كلية الطب بجامعة طهران للبيع بأسعار خيالية لطلاب غير جديرين بالحصول عليها.

ومن جانبه، أوضح عضو اللجنة التربوية بالبرلمان الإيراني النائب محمود صادقي، أمس الأول الأحد، إن هناك تقارير تشير إلى أن عددا من المقاعد في كلية الطب بجامعة طهران تباع بسعر يتراوح بين 400-500 مليون تومان إيراني ” 40 ألف دولار تقريبًا ” للطلاب الأغنياء دون استحقاق.

وفي السياق نفسه، أشار ” صادقي ” إلى أن من يدفعون هذه المبالغ يحصلون على الأموال بمساعدة بعض الشركات المتورطة بالفساد في وزارة الصحة؛ حيث انتشر الفساد في جميع وزارات الحكومة الإيرانية.