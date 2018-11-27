برلمانيو مصر: زيارة ولي العهد تاريخية والمملكة ومصر حائط الصد ضد محور الشر

القاهرة(صدى):

استقبل أعضاء مجلس النواب المصري زيارة ولي العهد، الامير محمد بن سلمان للعاصمة المصرية القاهرة بترحيب كبير، مؤكدين وقوف مصر إلى جانب الرياض في مواجهة كل المؤامرات التي يحاول محور الشر المتمثل في إيران وقطر وتركيا.

وأكد البرلمانيون المصريون أن ولي العهد يمضي في طريق النجاح والنهضة الكبرى والمساهمة في توحيد الجهود العربية في كثير من القضايا، مشددين على أن المملكة تمثل حائط الصد الأول والدرع الواقي لمصالح الدول العربية جميعا، بحسب ما قاله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار الدكتور أيمن أبوالعلا.

وأكد أبوالعلا في تصريحات ، أن مصر والمملكة لن يلتفتا للمحاولات البائسة لشغلهما عن القضايا الكبرى والظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة من صراعات لن ينهيها إلا تكاتف وتعاون الجميع وفي المقدمة منهم مصر والمملكة.

ومن جانبه قال اللواء خالد خلف الله عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب المصري إن زيارة ولي العهد إلى مصر هي زيارة تاريخية تؤكد الترابط بين المملكة ومصر، مضيفا أن مصير الدولتين واحد على مر العصور.

وأشاد خلف الله بالفكر المستنير للأمير محمد بن سلمان الذي “يقود المملكة لنهضة اقتصادية كبرى تشمل مزيد من التنمية وفرص الاستثمار والبنية التحتية”، مؤكدا أن “المملكة بهذه الرؤية والتخطيط غير المسبوق أمام مستقبل مشرق في ظل هذا الفكر المتجدد في ظل قيادة خادم الحرمين، والقيادة الشابة لأحد النماذج العربية الرائعة، الأمير محمد بن سلمان”.

كان ولي العهد قد وصل إلى القاهرة أمس في زيارة تستمر ليومين فقط، سيناقش خلالها العديد من القضايا المشتركة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي مقدمتها قضايا الإرهاب والتطرف إضافة إلى التنسيق التجاري والاقتصادي بين البلدين.