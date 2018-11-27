فوائد جمالية غير متوقعة للمياه الغازية.. اكتشفيها

طوكيو(صدى):

كشف عدد من خبراء التجميل ، عن فوائد جمالية للنساء في المياه الغازية ، مٌشيرين إلى اعتماد النساء الكوريات واليابانيات عليها لتنظيف البشرة وغسل الوجه للاستفادة من حسناتها المنشطة، والمقوية، والمزيلة للسموم، إذ تضفي مسحة من الحيوية على البشرة، ففقاعاتها تدلّك سطح البشرة وتنشّط الدورة الدمويّة.

أما النتيجة فبشرة مالسة، مسام غير متوسعة، وعلاج للاحمرار الذي يظهر على البشرة. لاسيما إذا استخدمت مرة أو مرتين أسبوعيا.

وأكد الخبراء ، أن المياه الغازية تحتوي على الكربون الذي يساعد في تنظيف المسام من الشوائب المتراكمة بداخلها بعمق.

كما تحتوي على عناصر معدنية غذائية تساهم في ترطيب البشرة وتغذيتها ، ما يساعد على تنشيط البشرة وإحياء إشراقها الذي فقدته بفعل الضغوط الحياتية، والنظام الغذائي غير المتوازن، ناهيك عن استعمال مستحضرات الماكياج بشكل خاطئ.