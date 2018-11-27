بالصورة.. هواوي تسابق الزمن لطرح هاتف بشاشة خيالية قبل سامسونج

وكالات(صدى):

تتنافس شركتا سامسونج وهواوي لريادة السوق خلال الفترة المقبلة من خلال إطلاق هاتف ذا شاشة فسيحة إلا أن الأخيرة تسابق الزمن لإصدار الهاتف الذي تغطي شاشته واجهته الأمامية بالكامل لا تضم أى أزرار .

وأثارت صورة نشرتها “هواوي ” للهاتف على مواقع التواصل الإجتماعي الصينية إعجاب الرواد حيث أن إن تصميم الشاشة سيغطي 360 درجة من الواجهة الأمامية ، فيما أنها لن تضم أي أزرار باستثناء دائرة صغيرة في أعلى اليسار ، وستكون مدمجة في الشاشة،بالإضافة إلى كاميرا أمامية .

ووفقاً لموقع “ذا فيرج” فإن ” سامسونوج ” هي الأخرى قدمت براءة إختراع لهاتف جديد من ناحية تصميم الشاشة وسيعتمد كذلك على شاشة أمامية فسيحة مع كاميرا مدمجة في أعلى اليسار.

ومن المتوقع أن هواوي ستصدر جهازها الجديد الشهر المقبل، على أن يكون طرح هاتف سامسونغ في بداية 2019.