غرامة مالية كبيرة تطارد ” بيكيه ” لهذا السبب

ماجد محمد(صدى):

قررت محكمة إسبانية، تغريم نجم كرة القدم، جيرار بيكيه، بـ56 ألف دولار، على إثر قيادته سيارة برخصة موقوفة.

وطلب القاضي من مدافع برشلونة سداد الغرامة بسبب الواقعة التي حدثت في أغسطس الماضي، ولم تكن رخصة بيكيه سارية عندما أوقفته الشرطة خلال تفتيش روتيني في برشلونة.

وبحسب المعلومات الواردة فإنه تم إيقاف رخصة بيكيه بسبب عدد الغرامات المفرط الذي راكمه، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

وقضت العقوبة بضرورة سداد بيكيه مبلغ 200 يورو (227 دولار) يوميا طيلة ثمانية أشهر.