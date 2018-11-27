” مارادونا ” يطالب بمنح فريق بوكا جونيورز هذا اللقب

نواف السالم(صدى):

دعا المدير الفني لدواردوس سينالوا المكسيكي الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا المدير، اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ” كونميبول ” ، لمنح لقب ” كوبا ليبرتادوريس ” لفريق بوكا جونيورز.

وذلك على خلفية تعرض حافلته للاعتداء من قبل جماهير الغريم التقليدي ريفر بليت؛ أثناء توجهها لملعب المونومنتال، لخوض إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس السبت الماضي، وهي الأحداث التي تسبب في تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى.

وقال ” مارادونا ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أنتظر أن يتصرف الكونميبول بجدية ويمنح لقب كوبا ليبرتادوريس لبوكا جونيورز، بعيدًا عن حبي للنادي، هناك لوائح يجب تطبيقها ” .

وأضاف: ” العقوبات واضحة، وهذا مجرد قطرة ماء مقارنة بما حدث لنا في 2015 عندما خصموا النقاط منا، بالطبع أحب الفوز باللقب داخل الملعب، ولكن عندما لا تحترم اللوائح، يجب أن تكون هناك عقوبات، وهذه العقوبة تقتضي منح نقاط المباراة لبوكا ” .

وسيجتمع رئيسا الناديين برئيس الكونميبول، أليخاندرو دومينغيز، اليوم الثلاثاء؛ وذلك لتحديد موعد جديد للقاء.