الغياب يهدد لاعب روما أمام ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

يخضع لاعب نادي روما الإيطالي، البوسني إيدين دجيكو لفحوصات إضافية لتحديد موقفه من مباراة فريقه أمام ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تعرضه مساء الإثنين لإصابة عضلية في التدريب.

وظهر في قائمة الفريق الحارس السويدي رون أولسين الذي تعافى من إصابته، كما عاد المدافع اليوناني كونستانتينوس مانولاس، بعدما تخطى إصابته في الكاحل.

ومن الجدير بالذكر، أن القائمة خلت من لورنزو بيليجريني، الذي يعاني من آلام في الفخذ، وكذا خافيير باستوري ودييجو بيروتي ودانييلي دي روسي.