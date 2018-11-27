” ألو ” .. مرور 140 عاما على أكثر كلمة يتحدث بها البشر

وكالات(صدى):

تعد كلمة ” ألة أو آلو أو هيلو ” هي أكثر كلمة يتحدث بها البشراليوم بجميع لغاتهم في العالم، والتي تعد أكثر الكلمات تداولا وشهرة منذ ثلاثينيات القرن الثامن عشر.

حيث تُعد هذه الكلمة هي كلمة الترحيب أو التحية في اللغة الإنجليزية، التي يرد بها الجميع تقريبًا على استقبال المكالمات الهاتفية، أو الترحيب ببعضهم.

ويمر اليوم 140 عامًا على هذه الكلمة، التي انتشر استخدامها في عقد 1860 ومنذ 15 أغسطس 1877، حيث صاغ العالم الشهير توماس إديسون كلمة ” هلو ” ككلمة تحية في الهاتف.

حيث اقترح استخدامها لرئيس شركة التلغراف لإجابة الهاتف بدلاً من ” آهوي، آهوي ” المستخدمة في السفن، والتي اقترحها ألكسندر غراهام بيل.

وكتب توماس إديسون رسالة إلى رئيس شركة تلغراف المنطقة الوسطى في بيتسبرغ بولاية بنسيلفانيا، يقول فيها ” آلو.. صديقي ديڤيد، لا أعتقد أننا سنحتاج جرسًن للمناداة، إذ أن كلمة هلو يمكن سماعها على بعد 10 إلى 20 قدم من الهاتف ” .