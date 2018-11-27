هجوم جديد من ترامب على سي إن إن ويقترح إنشاء قناة لمنافستها

واشنطن(صدى):

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على قناة سي إن إن واتهمها من جديد بالكذب وأنها ليست على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح صوتها حول العالم.

وقال ترامب في تغريدات جديدة عبر حسابه على تويتر إنه يقترح إنشاء قناة إخبارية عالمية جديدة لتليق بالولايات المتحدة لأن “سي إن إن هي صوت أمريكا الخادع وغير الصادق”.

وأضاف ان الاحصاءات الأخيرة تظهر مدى فشل سي إن إن في المنافسة في الأوساط الإعلامية الامريكية، وأنها غير قادرة على القيام بإنجازات كبيرة.

ويحرص ترامب على إظهار عدائه الشديد لكثير من وسائل الإعلام الامريكية وفي مقدمتها سي إن إن خاصة أنها لا تركز إلا على إظهار الأمور السلبية في إدارته فقط، حسب رأيه.