” آل الشيخ ” يفجر مفاجأة في أزمة ” النصر ” مع لجنة المسابقات
طالب آل الشيخ ناديي الهلال والنصر بالكشف عن مضمون المحادثات التي جرت بينهما ولجنة المسابقات باتحاد الكرة، حول تأجيل مبارتيهما مع أحد والوحدة عل التوالي حتى تتضح الحقائق كاملة.
وفجر ” آل الشيخ ” مفاجأة مع فضائية ” 24 الرياضية ” عندما أكد أن معلوماته تقول بأن نادي النصر لم يطلب التأجيل مع الوحدة كما قيل ، مشيراً إلى أنه يعلم 95 % من قرارات لجنة المسابقات واتحاد الكرة من خلال تصريحاتهم الإعلامية ويقدم لهم النصح سراً وعلناً .
الجدير بالذكر أن نادي النصر قد أصدر بيانا تظلم فيه من أن لجنة المسابقات رفضت طلبه بتأجيل مباراته ضد الوحدة، ضمن الجولة ” 11 ” لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، أسوة بنظيره الهلال الذي أجلت مباراته مع أحد، ما اعتبره البيان إخلالاً بعدالة المنافسة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 19612 ] نشر منذ 12 دقيقة
مايخلون اللفلفه موظفين اللجنة
حبيبي النظام مشه على الجميع لا هلالي ولا نصراوي ولا اتحادي ولا اهلاوي او اي من اندية الوطن خل الوضع يمشي صح على الجميع