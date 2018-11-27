” آل الشيخ ” يفجر مفاجأة في أزمة ” النصر ” مع لجنة المسابقات

نواف السالم(صدى):

طالب آل الشيخ ناديي الهلال والنصر بالكشف عن مضمون المحادثات التي جرت بينهما ولجنة المسابقات باتحاد الكرة، حول تأجيل مبارتيهما مع أحد والوحدة عل التوالي حتى تتضح الحقائق كاملة.

وفجر ” آل الشيخ ” مفاجأة مع فضائية ” 24 الرياضية ” عندما أكد أن معلوماته تقول بأن نادي النصر لم يطلب التأجيل مع الوحدة كما قيل ، مشيراً إلى أنه يعلم 95 % من قرارات لجنة المسابقات واتحاد الكرة من خلال تصريحاتهم الإعلامية ويقدم لهم النصح سراً وعلناً .

الجدير بالذكر أن نادي النصر قد أصدر بيانا تظلم فيه من أن لجنة المسابقات رفضت طلبه بتأجيل مباراته ضد الوحدة، ضمن الجولة ” 11 ” لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، أسوة بنظيره الهلال الذي أجلت مباراته مع أحد، ما اعتبره البيان إخلالاً بعدالة المنافسة.