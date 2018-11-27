إليسا تتخلى عن صمتها وتكشف حقيقة تضخم ثروتها

بيروت(صدى):

عقبت المطربة اللبنانية، إليسا، على الأخبار المتداولة مؤخرا حول تضخم ثروتها، قائلة: ” ما تداول عن توقيفي وتضخم ثروتي خاطىء في كل كلمة ولا حقيقة منه أبدا، عيب أن يتم تناول أي أحد بهذه الطريقة المعيبة “.

وجاء نفى إليسا للأخبار حول توقيفها من جانب الحكومة اللبنانية لتضخم ثروتها عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” .

يذكر أن إليسا ستحيي حفلا مساء الجمعة 30 نوفمبر بالقاهرة، في مسرح البروج، ويقام الحفل بالتعاون مع مؤسسة بهية في مصر التي تهتم بمساعدة المصابين بأمراض السرطان.