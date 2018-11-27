بالصور.. تدشين بنتلي كونتيننتال GT كشف 2019 الجديدة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

قامت بنتلي اليوم بتدشين كونتيننتال GT الكشف 2019 الجديدة ذات السقف القابل للطي خلال 19 ثانية وحسب، والذي سيتوفر مع 7 ألوان مختلفة، بما يتضمن خيار لون نسيج الصوف لأول مرة.

حصلت كونتيننتال GT على عدة تدعيمات للقطع العازلة للسقف، ما جعل المقصورة بنفس هدوء نسخة الكوبيه، إضافة لوجود نظام محدث لتدفئة الرقبة ليصبح أكثر هدوئاً ودفئاً، كما يأتي مدمج داخل المقاعد المريحة ذات أنظمة التدفئة والتي تدعم 20 وضعية جلوس.

أما عن المقصورة فتضم كونسول وسطي جديد من الكروم، مع مقود ومساند أيدي مدفأة، ما يجعل فخامة كونتيننتال GT تتناسب مع مختلف البيئات، مع وجود مساحة أقدام خلفية مطابقة لتلك المتواجدة بنسخة الكوبيه، إضافة إلى عدادات رقمية، شاشة 12.3 إنش عالية الدقة لنظام الترفيه المعلوماتي قابلة للسحب، إضافة لاستخدام أرقى وأفخم الخامات من الجلد والمعدن والخشب.

هذا وأما عن المحرك، فسوف تأتي كونتيننتال GT الكشف 2019 الجديدة مع W12 المألوف سعة 6 لتر المتصل بناقل حركة ذو 8 سرعات مزدوج القابض دون زيادة بالقوة مقارنة بنسخة الكوبيه، أي أنه ذو قدرة 635 حصان و900 نيوتن.متر من عزم الدوران، ما يؤدي للقدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.8 ثانية قبل بلوغ سرعة 333 كم/س القصوى لتكون مثل نسخة الكوبيه تماماً، رغم أنها أثقل بمقدار 160 كجم بإجمالي 2,414 كجم.