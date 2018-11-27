مصريون يحتفون بزيارة سمو ولي العهد للقاهرة على طريقتهم الخاصة

القاهرة(صدى):

استقبل المئات من المصريين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بمقر إقامته بالقاهرة، حيث رفع المحتشدون أعلام المملكة.

وردد المحتشدون عدة هتافات للترحيب بزيارة الأمير محمد بن سلمان لوطنه الثانى مصر.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بمطار القاهرة الدولي خلال زيارة لوطنه الثاني في زيارة تستغرق يومين.

وتشمل الزيارة عقد جولة مباحثات مع السيسي، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسُبُل تعزيزها في مختلف المجالات، علاوة عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.