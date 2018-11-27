” العمل ” تحقق في شكوى إجبار 25 موظفا على الاستقالة بالمدينة

نايف السالم(صدى):

تقدم 25 موظفًا بشكوى إلى مكتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المدينة المنورة؛ ضد هيئة تطوير المدينة بعد أن أجبرت الموظفين على الاستقالة وتم فصلهم.

وأوضح أحد الموظفين أن الهيئة خيرتهم إما التوقيع على استقالات بموجب المادة 74 للمحافظة على مستحقاتهم ما بعد الاستقالة، أو الفصل وفق المادة 77، مضيفًا: ” وقامت إدارة الموارد البشرية بالضغط علينا للتوقيع، وعللت الأمر بالرغبة في تقليل عدد الموظفين. ”

وأشار إلى أنهم فوجئوا بتوظيف آخرين بدلا منهم؛ فيما ردت هيئة تطوير المدينة على ” العمل ” قائلةً بأن فصل الموظفين كان وفق المادة 74، والتي تنص على مشروعية الاستقالة بالتراضي ووفق المادة 77، ولكن لا تزال التحقيقات جارية في شكاوى الموظفين.