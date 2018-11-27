القبض على مواطن استولى على مبالغ مالية من 35 حسابا بنكيا بحفر الباطن

نايف السالم(صدى):

أقدم مواطن على سرقة 35 حسابًا بنكيًا من أجهزة الصراف الآلي في محافظة حفر الباطن خلال يومين، وذلك بعد إحداث خلل في الأجهزة يؤدي إلى قطع التيار الكهربائي عنها لدى إدخال العميل بطاقته فتظل عالقة ويعود التيار بعدها ليتمكن المتهم من ارتكاب جريمته.

ومن جانبها، أوضحت النيابة العامة أن بعض عملاء البنوك تقدموا بشكاوى بشأن تعرض أرصدتهم للسرقة، وبعد الحصول على معلومات منهم تم التحري ومراجعة كاميرات أجهزة الصراف الآلي، والتعرف على حيلة المتهم في السرقة؛ تم القبض عليه وبحيازته قرابة 50 بطاقة صراف آلي لعملاء حصل عليها من عدة مواقع.

وشددت النيابة العامة على ضرورة سجن المواطن مرتكب السرقة ثلاث سنوات، بعد اتهامه باتباع أسلوب إجرامي معين؛ لسرقة مبالغ مالية من أرصدة عملاء البنوك المحلية في حفر الباطن.