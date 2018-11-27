القبض على مواطن استولى على مبالغ مالية من 35 حسابا بنكيا بحفر الباطن
أقدم مواطن على سرقة 35 حسابًا بنكيًا من أجهزة الصراف الآلي في محافظة حفر الباطن خلال يومين، وذلك بعد إحداث خلل في الأجهزة يؤدي إلى قطع التيار الكهربائي عنها لدى إدخال العميل بطاقته فتظل عالقة ويعود التيار بعدها ليتمكن المتهم من ارتكاب جريمته.
ومن جانبها، أوضحت النيابة العامة أن بعض عملاء البنوك تقدموا بشكاوى بشأن تعرض أرصدتهم للسرقة، وبعد الحصول على معلومات منهم تم التحري ومراجعة كاميرات أجهزة الصراف الآلي، والتعرف على حيلة المتهم في السرقة؛ تم القبض عليه وبحيازته قرابة 50 بطاقة صراف آلي لعملاء حصل عليها من عدة مواقع.
وشددت النيابة العامة على ضرورة سجن المواطن مرتكب السرقة ثلاث سنوات، بعد اتهامه باتباع أسلوب إجرامي معين؛ لسرقة مبالغ مالية من أرصدة عملاء البنوك المحلية في حفر الباطن.
شيخين1[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 1 ساعة
من لة حيلة فليحتال بس النهاية وراء القضبان ياحرامي
زمن الهلاك[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 53 دقيقة
اكيد له علاقة في الاجانب الي يرسل لك رسالة على جوالك مضمونها (( لم تحدث معلوماتك البنكية وسوف يقفل حسابك اذا ترغب التحديث عليك الاتصال .
ليش مايمسكونهم ممتنين الناس برسال .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59116 ] نشر منذ 36 دقيقة
ياليت تقصون يده ,,
,, ايش الفايده من سجنه 3 سنوات لاشي ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21515 ] نشر منذ 29 دقيقة
السؤال كيف عرف الرقم السري ل 50 بطاقه
الشمالي[ عدد التعليقات: 412 ] نشر منذ 27 دقيقة
هههههههههه
حرامي متطور هذا.
اخس يالخسيس ، تسرق تعب الناس وفلوسهم ، جعلها نار في بطنك يالسروق.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2707 ] نشر منذ 22 دقيقة
حسيبك الله..