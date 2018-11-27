بعد وفاتها الصادمة.. شاب يقرر الزواج من حبيبته في جنازتها

نيودلهي(صدى):

في واقعة غريبة، لم يتخل شاب هندي عن وعده لحبيبته بالبقاء معها في كل الظروف وقرر الزواج منها أمام الأهل والأصدقاء ولكن وهي جثة هامدة.

وتوفيت حبيبة الشاب في حادث حافلة في ولاية تاميل نادو الهندية الامر الذي تسبب في إصابة حبيبها بصدمة خاصة أنه كان قد اتفق معها على الزواج، وقد رتبا لكل تفاصيله.

وأمام جموع الحاضرين للجنازة أعلن الشاب زواجه من حبيبته وليس ذلك فحسب بل قطع على نفسه وعدا بألا يتزوج غيرها أبدا، مقررا البقاء عازبا حتى يلحق بها وفقا للصحف الهندية.