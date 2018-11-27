بالصور.. مدير عام تعليم الجوف تدشن مبادرة ” زراعة الزيتون “

حامد العمري(صدى):

دشّنت مساعدة مدير عام التعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشائع؛ بمبنى الإشراف بسكاكا، مبادرة زراعة الزيتون؛ بحضور قائدة فريق الجوف التطوعي النسائي المستشارة بتول بنت عايد الرويلي؛ وعضوات الفريق؛ حيث قامت “الشائع” بزراعة شجرة زيتون لانطلاق هذه المبادرة.

وتعد أشجار الزيتون من الأشجار المفضلة لدى سكان منطقة الجوف التي يتم من خلالها زراعة جميع مرافق التعليم في مدارس بنات المنطقة؛ حيث قدمت “الشائع”؛ شكرها لفريق الجود التطوعي على هذه المبادرة.

وقالت المتحدثة باسم فريق الجود التطوعي منار الرويلي؛ إن هذه المبادرة تهدف إلى غرس روح المشاركة المجتمعية، وأن يكون الهدف الأسمى للمبادرة هو نشر ثقافة التشجير والحفاظ على الأشجار والممتلكات العامة, وزيادة الرقعة الخضراء بالمنطقة.

وأضافت: “هذه الخطوة تأتي أيضاً وفق خطة عمل فريق الجود التطوعي ومبادراته لبرامج معالجة وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة، وتقوم لجنة المتطوعات بالفريق بتنسيق مشاركات هذه الجهات وفق خطط عمل معدة مسبقاً لتفعيل أدوارها بالشكل المطلوب؛ حيث تحظى المبادرة بمتابعة واهتمام كبيرين من قِبل الجهات ذات العلاقة بمنطقة الجوف”.