6 أطعمة تجعل بشرتك مشرقة وجميلة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

أكدت الدكتورة مروة إمام، خبيرة التغذية ، أن جمال البشرة يكمن في نضارتها ، مُشيره إلى أن نضارة البشرة تكمن في التغذية السليمة التي تمد البشرة بجميع الفيتامينات التي تحتاجها.

وتقول مروة ، إن هناك 6 أطعمة تحافظ على جمال البشرة ونضارتها، منها:

1- تناول كوب عصير برتقال مع 3 حبات خميرة بيرة يوميا.

2- تناول ملعقة عسل أسود يوميا ولمدة شهر.

3- كوب حليب دافئ مع 3 ملاعق شوفان، حيث يتم تناوله يوميا على الريق.

4- الإكثار من تناول الموز والتفاح والعنب والخيار، فهي أفضل الأطعمة التي تمنح البشرة جمالا لا مثيل له.

5- إضافة ملعقة صغيرة من بذور الكتان للطعام.

6- تناول ملعقة بذور سمسم مرتين أسبوعيا