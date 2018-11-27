بالفيديو .. ” دينا الشربيني ” تحبط الساخرين من ارتباطها بعمرو دياب

القاهرة(صدى):

رغم الهجوم الحاد الذي تتعرض له الفنانة دينا الشربيني بعد إرتباطها بالمطرب الكبير عمرو دياب على مواقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” و ” تويتر ” ، إلا أنها أكدت عدم تأثرها به على الإطلاق وعدم إهتمامها بأي تعليقات .

وقالت في لقاء تليفزيوني لها ببرنامج ” صاحبة السعادة ” المذاع على فضائية ” دي إم سي” أنها ضحكت من قلبها عندما سخر منها رواد المواقع في تحدي رقصة ” الكيكي ” ، أو عندما وصفوها بالـ ” سلعوة ” وغيرها من السخرية .

واعترفت بضيق والديها بما يثار عنها ، فيما لا تواجه هي أية مشكلة ولا تبالي بما يقال خاصة وأنها تلقى ترحيب كبير من جمهورها عندما تواجههم بالشوارع وجهاً لوجه .