الهلال يسعى للتعاقد مع ريبيرو مقابل 6 مليون يورو

نواف السالم(صدى):

وضعت إدارة نادي ⁧الهلال⁩ صانع الألعاب البرازيلي إيفرتون ريبيرو هدفاً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتعويض غياب الإماراتي عمر عبدالرحمن.

وبلغت قيمة اللاعب السوقية ستة مليون يورو، ولعب ريبيرو مع نادي فلامنجو البرازيلي وبعدها انتقل إلى نادي الأهلي الإماراتي في موسم 2015 ومثل منتخب البرازيل في 18 مباراة دولية ويلعب حاليا مع نادي فلامنجو البرازيلي.

يذكر أن إدارة الهلال تكثف مساعيها حاليا للتعاقد مع ثلاث صفقات اجنبية تشمل مراكز الدفاع والوسط والهجوم، خلال الفترة الشتوية كبديل للمدافع الاسباني بوتيا ولاعب الوسط عمر عبدالرحمن خلال الفترة الشتوية إلى جانب الاستغناء عن المهاجم الفنزويلي جيلمين ريفاس، وذلك بطلب من الجهاز الفني بالفريق.