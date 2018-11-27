في الرياض.. زوجها على قيد الحياة وتكتشف أنها ” أرملة “
عن طريق الصدفة، اكتشفت مواطنة بالرياض، بتحديث بياناتها من قبل الأحوال المدنية وتغيير حالتها إلى أرملة، رغم أن زوجها لا يزال على قيد الحياة.
وتقول الزوجة : ” توقف حساب المواطن فجأة عن زوجي وأبنائي، فقام زوجي بمراجعة الأحوال المدنية لتحديث البيانات، وعندها اكتشف الأمر عندما أخبره الموظف أن الزوجة مسجلة في البيانات بأنها أرملة، مما أثار استغراب زوجي فكيف لها أن تكون أرملة وأنا زوجها أقف أمامكم؟ ” .
وأوضحت الزوجة أنها ذهبت إلى مكتب الأحوال المدنية ، وطلبت التعديل مع إحضار جميع المستندات التي تثبت بأن زوجها على قيد الحياة.
وأشارت إلى أن الموظفة أكدت أنه لا يمكن التعديل لأن خدماتها تم إيقافها بسبب التزامات مالية.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21504 ] نشر منذ 34 دقيقة
يعني التغيير تم من قبل الاحوال المدنيه
يمكن يكون السبب خطاء مطبعي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59111 ] نشر منذ 33 دقيقة
كيف تجي هذي …….؟
رااايق[ عدد التعليقات: 6016 ] نشر منذ 12 دقيقة
؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1469 ] نشر منذ 11 دقيقة
يجب تعويضها على الاقل
سيف[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 10 دقائق
هذا الخبر مضروب و الي اعدة يبيلة جلد
اني بورلييييييييييييييه صديق