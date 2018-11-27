في الرياض.. زوجها على قيد الحياة وتكتشف أنها ” أرملة “

علي القحطاني(صدى):

عن طريق الصدفة، اكتشفت مواطنة بالرياض، بتحديث بياناتها من قبل الأحوال المدنية وتغيير حالتها إلى أرملة، رغم أن زوجها لا يزال على قيد الحياة.

وتقول الزوجة : ” توقف حساب المواطن فجأة عن زوجي وأبنائي، فقام زوجي بمراجعة الأحوال المدنية لتحديث البيانات، وعندها اكتشف الأمر عندما أخبره الموظف أن الزوجة مسجلة في البيانات بأنها أرملة، مما أثار استغراب زوجي فكيف لها أن تكون أرملة وأنا زوجها أقف أمامكم؟ ” .

وأوضحت الزوجة أنها ذهبت إلى مكتب الأحوال المدنية ، وطلبت التعديل مع إحضار جميع المستندات التي تثبت بأن زوجها على قيد الحياة.

وأشارت إلى أن الموظفة أكدت أنه لا يمكن التعديل لأن خدماتها تم إيقافها بسبب التزامات مالية.