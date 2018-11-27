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بالفيديو.. ولادة قيصرية تتحول إلى قص أمعاء في المدينة المنورة

بالفيديو.. ولادة قيصرية تتحول إلى قص أمعاء في المدينة المنورة
نايف السالم(صدى):

تقدمت مواطنة بالمدينة المنورة، بشكوى بشأن تعرضها لقص في المعدة أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية لها بمستشفى خاصة.

ومن جانبه أوضح المتحدث باسم صحة المدينة حاتم سمان، أن الشؤون الصحية لم تصل حتى الآن إلى نتيجة بخصوص الشكوى، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة فور تلقي الشكوى.

وأكد أنه تم منع سفر الطاقم الطبي المعني بالشكوى، كما تم تشكيل لجنة استشارية للوقوف على حقيقة ما جرى للمريضة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 59111 ] نشر منذ 46 دقيقة

الله يكون بعونها ,,

,, اطبائهم جزارين في حقيقة الأمر وليسوا مؤهلين ,,

,, كيف اعطيوا ترخيص بدون اختبار كفاءاتهم وقدراتهم ……..؟

[ عدد التعليقات: 21504 ] نشر منذ 39 دقيقة

عادي جدا وليست اول حاله يكون فيها تعدي على المريض بسبب الشهادات المزوره وقدوم الطبيب ليجعل من المرضى حقل تجارب ثم يعود الى بلاده وقد حصل على خبره كبيره في البلاد تؤهله للعمل في بلاده كطبيب صاحب خبره سابقه

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