بالفيديو.. ولادة قيصرية تتحول إلى قص أمعاء في المدينة المنورة
تقدمت مواطنة بالمدينة المنورة، بشكوى بشأن تعرضها لقص في المعدة أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية لها بمستشفى خاصة.
ومن جانبه أوضح المتحدث باسم صحة المدينة حاتم سمان، أن الشؤون الصحية لم تصل حتى الآن إلى نتيجة بخصوص الشكوى، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة فور تلقي الشكوى.
وأكد أنه تم منع سفر الطاقم الطبي المعني بالشكوى، كما تم تشكيل لجنة استشارية للوقوف على حقيقة ما جرى للمريضة.
فيديو | ولادة قيصرية تتحول إلى قص أمعاء بـ #المدينة_المنورة.. متحدث صحة المدينة يعلق#الراصد@SaudiMOH @MOH_Madinah pic.twitter.com/CKtQ3FQlJF
— الراصد (@alraasd) November 26, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59111 ] نشر منذ 46 دقيقة
الله يكون بعونها ,,
,, اطبائهم جزارين في حقيقة الأمر وليسوا مؤهلين ,,
,, كيف اعطيوا ترخيص بدون اختبار كفاءاتهم وقدراتهم ……..؟
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21504 ] نشر منذ 39 دقيقة
عادي جدا وليست اول حاله يكون فيها تعدي على المريض بسبب الشهادات المزوره وقدوم الطبيب ليجعل من المرضى حقل تجارب ثم يعود الى بلاده وقد حصل على خبره كبيره في البلاد تؤهله للعمل في بلاده كطبيب صاحب خبره سابقه