بالفيديو.. ولادة قيصرية تتحول إلى قص أمعاء في المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

تقدمت مواطنة بالمدينة المنورة، بشكوى بشأن تعرضها لقص في المعدة أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية لها بمستشفى خاصة.

ومن جانبه أوضح المتحدث باسم صحة المدينة حاتم سمان، أن الشؤون الصحية لم تصل حتى الآن إلى نتيجة بخصوص الشكوى، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة فور تلقي الشكوى.

وأكد أنه تم منع سفر الطاقم الطبي المعني بالشكوى، كما تم تشكيل لجنة استشارية للوقوف على حقيقة ما جرى للمريضة.