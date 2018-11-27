برلمانية تطالب بتخصيص نصف ثروة الزوج لطليقته: ” الله لا يرضى بالظلم “
طالبت البرلمانية المصرية المثيرة للجدل وأستاذة العقيدة والفلسفة بالأزهر الشريف الدكتورة آمنة نصير، بضروروة تخصيص نصف ثروة الزوج لطليقته إذا دام الزواج لـ 25 عامًا.
وقالت نصير : ” في حالة وقوع الطلاق ضرورة، تحصل كل مطلقة على 1% من دخل الطليق عن كل سنة قضتها معه، وفي حالة زواجها لـ25 سنة أو أكثر حينها، يوجب ذلك مقاسمته في بيته، والله أمرنا بذلك في القرآن، وأن الله عز وجل حرم على نفسه الظلم ” .
وأضافت ” إن هناك الآلاف من النساء المطلقات غير العاملات لا يجدن ثمن كِسرة الخبز أو كوب الماء ” .
وكانت آمنة نصير قد أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري بعدما طالبت بوضع قانون لحماية المطلقات غير العاملات، طالبت فيه بحصول الزوجة على نصف ثروة زوجها إذا استمر الزواج ربع قرن أو أكثر.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59108 ] نشر منذ 1 ساعة
مابقى إلا هذي علينا تهذري ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21504 ] نشر منذ 1 ساعة
بعد 25 سنه زواج مستمر يعني انجبت منه اولاد وبالتالي من حقها البقاء في المنزل مع اولادها والزوج يصرفهم عليهم واما ان يكون لها نصيب في ثروت الزوج فهذا مستحيل وغير قانوني الا في امريكا
عزيز/طيب النفس[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني على حسب الخدمة 25 استخدام خفيف
30 استخدام ثقيل
شوف كيف يخالفون شرع الله
كل يوم طالعين لنا بشي والله العامي افضل منهم دين
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2824 ] نشر منذ 1 ساعة
مشي بوزك , مايقرره الشرع هو ما ينفذ وماعدى ذلك لا يعدو ان يكون حلم ابليس في الجنة , فانت تسيئين للمرأة من حيث اردتي الاحسان هذا لو احسنا النية , بل ان ماتقولينه ليس الا اسائة بالغة للمرأة واحتقار لها فهي ليست عقار يباع ويشترى و يؤجر حتى يدفع لها عن كل سنة قضتها كزوجة