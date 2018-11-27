برلمانية تطالب بتخصيص نصف ثروة الزوج لطليقته: ” الله لا يرضى بالظلم “

القاهرة(صدى):

طالبت البرلمانية المصرية المثيرة للجدل وأستاذة العقيدة والفلسفة بالأزهر الشريف الدكتورة آمنة نصير، بضروروة تخصيص نصف ثروة الزوج لطليقته إذا دام الزواج لـ 25 عامًا.

وقالت نصير : ” في حالة وقوع الطلاق ضرورة، تحصل كل مطلقة على 1% من دخل الطليق عن كل سنة قضتها معه، وفي حالة زواجها لـ25 سنة أو أكثر حينها، يوجب ذلك مقاسمته في بيته، والله أمرنا بذلك في القرآن، وأن الله عز وجل حرم على نفسه الظلم ” .

وأضافت ” إن هناك الآلاف من النساء المطلقات غير العاملات لا يجدن ثمن كِسرة الخبز أو كوب الماء ” .

وكانت آمنة نصير قد أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري بعدما طالبت بوضع قانون لحماية المطلقات غير العاملات، طالبت فيه بحصول الزوجة على نصف ثروة زوجها إذا استمر الزواج ربع قرن أو أكثر.

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