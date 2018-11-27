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زوجة ترفع دعوى طلاق: عشت أكثر من عامين لا أعلم مكان زوجي

زوجة ترفع دعوى طلاق: عشت أكثر من عامين لا أعلم مكان زوجي
القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوى طلاق من زوجها للضرر، حيث أكدت أنها لاتعلم عنه شيئ منذ أكثر من عامين.

وتقول الزوجة : ” صبرت وعشت بمنزل حماتي، وأنا لا أعلم مكان زوجي لأكثر من عامين، تحملت الإهانات ومعاملتها لي كالخادمة، وعندما شكوت وقررت الطلاق اتهمني الجميع ببيع زوجي ” .

وتابعت الزوجة: ” يعلم الله أننى صبرت حتى كدت أصاب بالجنون، فأنا بشر ولي احتياجات ،أقضي الليالي دون أن أجد من يهون على الوحدة فكان لابد من أن أخرج من ذلك القفص ” .

وأشارت إلى أن زوجها قرر السفر واختفى ولم يتواصل معها وعلمت بزواجه، وتركها لتعيش برفقة حماتها.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 21504 ] نشر منذ 2 ساعتين

يعني تزوجه خادمه لأمه
ما شاء الله عليه بار بأمه باحضار خادمه لها

[ عدد التعليقات: 59108 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يكون باالعون ,,

[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 1 ساعة

والله حرام هذا ينطبق على بعضنا حتى سوالف ما تكون معى الزوجة
يقول الرسول ( هن اسيرات عندكم ) لازم تعاملها بكل طيبه وكرم

[ عدد التعليقات: 1466 ] نشر منذ 22 دقيقة

الله يعوضك با أبرك منه.

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