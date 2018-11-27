زوجة ترفع دعوى طلاق: عشت أكثر من عامين لا أعلم مكان زوجي
أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوى طلاق من زوجها للضرر، حيث أكدت أنها لاتعلم عنه شيئ منذ أكثر من عامين.
وتقول الزوجة : ” صبرت وعشت بمنزل حماتي، وأنا لا أعلم مكان زوجي لأكثر من عامين، تحملت الإهانات ومعاملتها لي كالخادمة، وعندما شكوت وقررت الطلاق اتهمني الجميع ببيع زوجي ” .
وتابعت الزوجة: ” يعلم الله أننى صبرت حتى كدت أصاب بالجنون، فأنا بشر ولي احتياجات ،أقضي الليالي دون أن أجد من يهون على الوحدة فكان لابد من أن أخرج من ذلك القفص ” .
وأشارت إلى أن زوجها قرر السفر واختفى ولم يتواصل معها وعلمت بزواجه، وتركها لتعيش برفقة حماتها.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21504 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني تزوجه خادمه لأمه
ما شاء الله عليه بار بأمه باحضار خادمه لها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59108 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكون باالعون ,,
عزيز/طيب النفس[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 1 ساعة
والله حرام هذا ينطبق على بعضنا حتى سوالف ما تكون معى الزوجة
يقول الرسول ( هن اسيرات عندكم ) لازم تعاملها بكل طيبه وكرم
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1466 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله يعوضك با أبرك منه.