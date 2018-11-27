زوجة ترفع دعوى طلاق: عشت أكثر من عامين لا أعلم مكان زوجي

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية على رفع دعوى طلاق من زوجها للضرر، حيث أكدت أنها لاتعلم عنه شيئ منذ أكثر من عامين.

وتقول الزوجة : ” صبرت وعشت بمنزل حماتي، وأنا لا أعلم مكان زوجي لأكثر من عامين، تحملت الإهانات ومعاملتها لي كالخادمة، وعندما شكوت وقررت الطلاق اتهمني الجميع ببيع زوجي ” .

وتابعت الزوجة: ” يعلم الله أننى صبرت حتى كدت أصاب بالجنون، فأنا بشر ولي احتياجات ،أقضي الليالي دون أن أجد من يهون على الوحدة فكان لابد من أن أخرج من ذلك القفص ” .

وأشارت إلى أن زوجها قرر السفر واختفى ولم يتواصل معها وعلمت بزواجه، وتركها لتعيش برفقة حماتها.