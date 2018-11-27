تفاصيل واقعة اغتصاب إمام مسجد لطفلة في ذكرى المولد النبوي

مليكة فؤاد(صدى):

في واقعة هزت أرجاء المغرب، تجرد إمام مسجد من الأخلاقيات وتعاليم الإسلام، إذ تورط في هتك عرض طفلة داخل مدرسة قرآن، صبيحة ذكرى المولد النبوي الشريف

ويعمل المتهم البالغ من العمر 44 عامًا، إمامًا لمسجد قرية من قرى المغرب، ويدرس أطفال القرية القرآن الكريم بذات المسجد.

وتعمد المتهم الانفراد بالطفلة الضحية، عن طريق تقديمه لها بعض النقود والحلوى، ليقدم بعد ذلك على اغتصابها بطريقة وحشية.

واكتشفت والدة الطفلة ما حدث ،بعد أن لاحظت تغيّرًا كبيرًا في الحالة النفسية للطفلة وانعزالها عن باقي أفراد العائلة يوم المولد النبوي، لتبادر إلى محاصرتها بسيل من الأسئلة، الأمر الذي جعل الطفلة تجهش بالبكاء، لتبدأ في سرد تفاصيل ما فعل بها إمام المسجد.

وبعد اعتقال الإمام، وجّه له الوكيل العام تهمة هتك عرض طفلة قاصر، واغتصابها عن طريق التغرير بها.