بالفيديو.. ” أم سعود ” تعقد مؤتمرا صحفيا وتوضح دورها على ” تويتر “

عادل الحربي(صدى):

ظهرت المواطنة الشهيرة الملقبة بـ “ أم سعود ” ، خلال مؤتمرًا صحفيًا خاصًا ورمزيًا، على تويتر.

وأجابت أم سعود، خلال المؤتمر عن بعض الأسئلة المرتبطة بالدور الذي تلعبه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدمت بعض النصائح المرورية بصيغة إجابات على أسئلة افتراضية موجهة لها، مؤكدة أنها لا تتعدى سرعة 100 كيلومتر في الساعة عندما تقود سيارتها، إلا في بعض الحالات الطارئة.

وأشارت إلى أنها لا تستخدم هاتفها الجوال أثناء القيادة بتاتًا، فيما تفضل سيارات الجيب من موديلات السيارات الأخرى.

يذكر أن أم سعود، أطلقت حسابها الموثق على موقع “ تويتر” ، يوم السبت الماضي، وتجاوز عدد متابعيها 100 ألف متابع، بينهم مشاهير وفنانون سعوديون وخليجيون.

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