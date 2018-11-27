بالفيديو.. هكذا احتفلت الأهلاويات عقب الفوز على الاتحاد

نواف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، جانبًا من احتفال بعض مشجعي ومشجعات النادي الأهلي بعد الفوز على فريق الاتحاد خلال المباراة التي جمعتهما مساء أول أمس الأحد.

وقالت مشجعة أهلاوية: ” ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي .. والاتحاد على العين والرأس ” .

وكان الأهلي قد فاز على نظيره الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مساء أول أمس الأحد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مواجهات الجولة العاشرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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