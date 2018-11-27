لم يمنعه المرض.. طفل مقعد يتبرع لأختَيْه بنخاع العظم

نايف السالم(صدى):

لم يمنع المرض، طفل ذو 5 سنوات، من التبرع لأختيه المريضتين بالنخاع العظمي، مجسدًا أروع مثالا للعمل البطولي.

وتعاني الأختين منذ ولادتهما من مرض يدعى ” البيتا ثلاسيميا ” ، بينما يعاني الطفل من مرض ” الصلب المشقوق ” ، وهو إعاقة للجزء السفلي من الجسم.

وتكللت عملية زراعة النخاع بالنجاح، لكن الفريق الطبي المعالج فوجئ بوجود جرثومة نائمة بالأمعاء، لم يستطع جسم الابنة المتعب من جرعات الكيماوي الخافضة للمناعة أن يقاوم الجرثومة؛ ما جعلها تدخل في أكثر من عملية للسيطرة على الجرثومة، ولكن دون جدوى، فشاء الله أن تُتوفى.