ميسي: لست هدافًا وأرغب في المزيد من البطولات
صرح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة، بأنه ليس هدافًا ويرى نفسه لاعبًا يتحكم في إيقاع المباريات ويصنع الفريق أكثر منه يسجل الأهداف، قائلا: ” أرغب في التطوّر يوميًا ومواصلة تحقيق المزيد من أهدافي خلال مسيرتي والفوز بالمزيد من البطولات ” .
وقال ميسي: ” هدفي الرئيسي هو الحفاظ على تطوري وعدم الاكتفاء بما حققته من ألقاب أو بطولات ” ، مضيفًا : ” أعشق الفوز بالألقاب كافة وأكره الخسارة ” .
وعن طموحاته مع برشلونة هذا الموسم، قال : ” إن هدف قيادة برشلونة للمضي قُدمًا في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي وعدم وداع البطولة القارية الأبرز مبكرًا مثلما حدث خلال المواسم السابقة ” .
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