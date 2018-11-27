ميسي: لست هدافًا وأرغب في المزيد من البطولات

ماجد محمد(صدى):

صرح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة، بأنه ليس هدافًا ويرى نفسه لاعبًا يتحكم في إيقاع المباريات ويصنع الفريق أكثر منه يسجل الأهداف، قائلا: ” أرغب في التطوّر يوميًا ومواصلة تحقيق المزيد من أهدافي خلال مسيرتي والفوز بالمزيد من البطولات ” .

وقال ميسي: ” هدفي الرئيسي هو الحفاظ على تطوري وعدم الاكتفاء بما حققته من ألقاب أو بطولات ” ، مضيفًا : ” أعشق الفوز بالألقاب كافة وأكره الخسارة ” .

وعن طموحاته مع برشلونة هذا الموسم، قال : ” إن هدف قيادة برشلونة للمضي قُدمًا في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي وعدم وداع البطولة القارية الأبرز مبكرًا مثلما حدث خلال المواسم السابقة ” .