بالفيديو.. صاحب مقطع ” علمني ” يروي تفاصيل لأول مرة عن حياته

علي القحطاني(صدى):

كشف صاحب أشهر مقطع فيديو لمكالمة نالت رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي يدعى ” العم علي بن كرمان ” قال فيها: ” علمني لا تخليني أقعد أمشي لاني مقيد ولاني مفكوك ” ، تفاصيل حياته وتعرفه على صديقه محمد الشريف الذي قلب حياته رأسا على عقب.

وقال ٍ ” العم علي بن كرمان ” خلال استضافته عبر برنامج ” يا هلا ” ، بصحبة صديقه محمد الشريف، أنه قبل انتشار هذا مقطع ” علمني ” ومعرفته بصديقه محمد الشريف كانت حياته صعبة للغاية، حيث كان يعيش في أرضٍ مقطوعة وسط الجبال لحاله بالقنفذة، مضيفا إنه تم تصويره منذ عام أوعامين وكان قبلها يعيش على مبلغ مالي بسيط يحصل عليه من الضمان الاجتماعي، حتى تغيرت حياته بشكل كامل بعد تعرفه على صديقه محمد الشريف الذي تبناه وأخذه معه إلى مدينة جدة ليعيش معه.

والتقط الشريف أطراف الحديث قائلا: ” إنه توجه إلى القنفذة منذ أربعة أشهر تقريبا وسأل عن العم علي الذي كان تنتشر له مقاطع فيديو جميلة تحظى بمتابعة 250 ألفا من المشاهدين، مؤكدا أنه عندما زاره كان وضعه المعيشي صعبا للغاية، فعرض عليه أن يأتي ليعيش معه في جدة، وبالفعل وافق ” .

وأضاف الشريف: ” ذهبنا إلى مكة، وعمل عم علي عمرة، ومن ثم ذهبنا إلى مصر في زيارة لعمل عدد من الفيديوهات التي تم نشرها عبر السناب شات لمساعدة العم علي الذي كان يريد الزواج.

ولفت إلى أنه طرح مبادرة عبر سناب شات من أجل تحقيق حلم العم علي بالزواج، وهو ما لاقى صدى كبيرا من مشاهير السناب شات، حتى تم تزويجه وبناء بيت له في قريته سبت الجارة.