بالفيديو.. تركي آل الشيخ: الاتحاد في العناية المركزة وكنت اتمنى استمرار رامون دياز

ماجد محمد(صدى):

أعرب معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الإثنين، عن رغبته في استمرار رامون دياز مع نادي الاتحاد لأنه مدرب كبير، قائلًا : الاتحاد في العناية المركزة.

وقال تركي آل شيخ لـ قناة ” 24 الرياضية ” : لن يكن هناك دعم بالموسم المقبل، وستكون هناك انتخابات لجميع الانديه نهاية العام.

وأضاف آل الشيخ : لولا الدعم المباشر من القيادة لما قامت هيئة الرياضة بما تم.

#عاجل معالي المستشار "تركي آل الشيخ" رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة : كنت أتمنى استمرار دياز مع الاتحاد لأن المستوى الذي قدمه الاتحاد في بداية الدوري افضل مما يقدمه في المباريات الماضية#الحصاد_الرياضي #جايزه_الابداع_لتركي_ال_الشيخ pic.twitter.com/ZUEI4WDUaT — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 26, 2018