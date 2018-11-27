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بالفيديو.. تركي آل الشيخ: الاتحاد في العناية المركزة وكنت اتمنى استمرار رامون دياز

بالفيديو.. تركي آل الشيخ: الاتحاد في العناية المركزة وكنت اتمنى استمرار رامون دياز
ماجد محمد(صدى):

أعرب معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الإثنين، عن رغبته في استمرار رامون دياز مع نادي الاتحاد لأنه مدرب كبير، قائلًا : الاتحاد في العناية المركزة.

وقال تركي آل شيخ لـ قناة ” 24 الرياضية ” : لن يكن هناك دعم بالموسم المقبل، وستكون هناك انتخابات لجميع الانديه نهاية العام.

وأضاف آل الشيخ : لولا الدعم المباشر من القيادة لما قامت هيئة الرياضة بما تم.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 516 ] نشر منذ 1 ساعة

احسن الله عزائكم ياجمهور الاتحاد في ناديكم البقاء لله وانا لله وانا اليه راجعون

[ عدد التعليقات: 940 ] نشر منذ 45 دقيقة

يا معالي المستشار: رامون دياز فاشل وكل اللاعبين الأجانب الذين تم استقدامهم فشلوا وكل اللاعبين المحليين الذين تم استقدامهم فشلوا وكل اللاعبين الاتحاديين الذين تم بيعهم لأندية أخرى نجحوا وبعضهم تألق..المطلوب تحويل الأجانب الحاليين باستثناء فيلانويفا للأولمبي والاعتماد على شبان الاتحاد

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