والد الطفل الذي طلب ” مرسيدس ” من ولي العهد يعلن التبرع بها

نايف السالم(صدى):

تلقى المواطن محمد سعود بن حرب العطوي، والد الطفل عبدالله الذي طلب سيارة ” مرسيدس ” من ولي العهد أثناء زيارته لتبوك، اتصالًا من الديوان الملكي يفيد بأن موعد تسلم السيارة سيكون يوم غد الثلاثاء.

وتابع أنه وإخوانه قرروا التبرع بالسيارة وقيمتها منذُ اليوم الأول، لعتق رقبة السجين عبد الكريم العطوي، وأن تلك المكرمة بمنح ابنه السيارة غير مستغربة من الأمير محمد بن سلمان الذي يمتد خيره لجميع أبناء الوطن.

وأشار ردًا على الإساءة التي وجهت له، إلى أنه اتخذ بعض الإجراءات القانونية التي تضمن حقه من كل من أساء له ولولده عبدالله، حيث تابع ردود الأفعال وبعض الكلام الجارح، دون أن يفهم الناس ما حدث، مقدمًا شكره وتقديره لولي العهد على مكرمته.