بالفيديو.. تفاصيل مداهمة شقة تم تحويلها لمركز تجميل طبي نسائي بالرياض
عرض برنامج سيدتي، اليوم الإثنين، مقطع فيديو، يوثق مداهمة شقة تم تحويلها لمركز تجميل طبي نسائي بالرياض
وقال فيصل عبد الكريم عضو المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، تعليقًا على الفيديو: إنها أصبحت موضة في عيادات التجميل والاسنان لأن هذا المجال الأكثر ربحية، فالكل يعمل في هذا القطاع حتى ولو مخالف.
وأضاف : دورنا أن نرافق الجهات الحكومية للحملات التفتيشية، لأنها موضة وراح يسير مثل هذه المخالفات.
وتابع : ويجب على المريض أن يرى التراخيص الطبية الصادرة من الجهات المطلوبة، لمنع مثل هذه المخالفات وكشفها، ويجب أن يبلغ المريض عنهم.
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