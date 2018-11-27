بالفيديو.. تفاصيل مداهمة شقة تم تحويلها لمركز تجميل طبي نسائي بالرياض

عادل الحربي(صدى):

عرض برنامج سيدتي، اليوم الإثنين، مقطع فيديو، يوثق مداهمة شقة تم تحويلها لمركز تجميل طبي نسائي بالرياض

وقال فيصل عبد الكريم عضو المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، تعليقًا على الفيديو: إنها أصبحت موضة في عيادات التجميل والاسنان لأن هذا المجال الأكثر ربحية، فالكل يعمل في هذا القطاع حتى ولو مخالف.

وأضاف : دورنا أن نرافق الجهات الحكومية للحملات التفتيشية، لأنها موضة وراح يسير مثل هذه المخالفات.

وتابع : ويجب على المريض أن يرى التراخيص الطبية الصادرة من الجهات المطلوبة، لمنع مثل هذه المخالفات وكشفها، ويجب أن يبلغ المريض عنهم.