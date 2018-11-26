القانوني الشايع: تعديل القانون قبل ايام وراء ايقاف بيتروس النصر مباراة واحدة

خالد البر(صدى):

كشف القانوني عبدالله الشايع ان القانون يقف في صف لجنة الانضباط والاخلاق في قراراها الاخير بخصوص ايقاف لاعب النصر بيتروس مباراة واحده خلاف المتبع في حالات مشابهه سابقة.

وقال الشايع : ‏لائحة الانضباط والاخلاق الجديدة المعتمده في 1440/02/19‏ وأصبحت ساريه من تاريخ نشرها في موقع اتحاد القدم بتاريخ 1440/02/28، جعلت من الممكن احتساب الإيقاف التلقائي ضمن مدة الإيقاف التي تقررها اللجنة.

وفي توضيحه عن جزئية التعديل الجديد اكد أن اللائحة السابقة كانت تضيف عقوبة الايقاف للايقاف التلقائي في حين أن اللائحة الحاليه المعدلة قبل اقل من ( شهر) جعلت من الممكن احتساب الايقاف التلقائي من ضمن العقوبة التي تقررها لجنة الانضباط وهو ما حدث في قرار اللجنة في قضية بيتروس.