بالصور.. ” النصر ” يبدأ أولى استعداداته في الجزائر

نواف السالم(صدى):

بدأ فريق نادي النصر، أولى تدريباته، اليوم الإثنين، على إستاد 5 يوليو في العاصمة الجزائرية، بحضور رئيس بعثة العالمي، عبد العزيز الجليل.

وانطلقت تدريبات الفريق اليوم باجتماع للمدرب هيلدر باللاعبين، وركز الجهاز الفني في بداية التدريبات على الجوانب اللياقية من خلال الجري على الملعب، تلاها تدريبات لياقية متنوعة.

وقسم المدرب اللاعبين إلى مجموعتين طبق لهم عددًا من الجمل التكتيكية في مساحات محددة، واختتم هيلدر تدريبات اليوم بمناورة كروية على كامل الملعب.